Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O serviço postal da Dinamarca vai interromper a entrega de cartas a 30 de dezembro
O serviço postal da Dinamarca vai interromper a entrega de cartas a 30 de dezembro(Noah Haynes/YJI)
Internacional

Adeus, cartas. Serviço postal da Dinamarca vai entregar somente encomendas a partir de 2026

Com 400 anos de história, o PostNord Denmark vai deixar de levar cartas às caixas de correio dos dinamarqueses. O serviço passa a focar-se nas entregas de encomendas.
Tomás Gonçalves Pereira
Publicado a
Atualizado a

O PostNord Denmark vai deixar de entregar cartas no final deste ano. É já no dia 30 de dezembro que o serviço postal da Dinamarca, com 400 anos de história, vai sofrer uma alteração profunda. A decisão surgiu na sequência da queda de 90% no número de cartas entregues.

A “crescente digitalização” da sociedade dinamarquesa forçou uma decisão que envolve 1.500 despedimentos. Além disso, serão removidas de 1.500 típicas caixas de correio vermelhas.

A empresa atual resultou de uma fusão, realizada em 2009, entre os serviços postais de Dinamarca e Suécia, que passaram a deter 40% e 60% respetivamente. No que diz respeito ao serviço que serve a Suécia, a operação vai manter-se, de acordo com as informações oficiais.

"O número de cartas na Dinamarca está a cair rapidamente", pelo que a entrega de cartas vai ser interrompida. O serviço vai virar o foco para a vertente de "entregador de encomendas favorito dos dinamarqueses", o que significa que está longe de encerrar por completo as operações.

O serviço postal da Dinamarca vai interromper a entrega de cartas a 30 de dezembro
Setor de correio expresso e encomendas prevê subida de 3,7% para 1100 milhões em 2025
O serviço postal da Dinamarca vai interromper a entrega de cartas a 30 de dezembro
CTT e Temu assinam memorando para impulsionar o crescimento na Europa
Dinamarca
Correios

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt