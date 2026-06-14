Netanyahu reuniu-se com Trump sete vezes desde que o norte-americano foi reeleito. A relação atravessa um momento crítico.
Netanyahu reuniu-se com Trump sete vezes desde que o norte-americano foi reeleito. A relação atravessa um momento crítico.CASA BRANCA
Internacional

Acordo anunciado entre EUA-Irão apesar do bombardeamento de Israel a Beirute

Paquistão revelou haver entendimento entre ambas as partes. Documento será assinado na sexta-feira, na Suíça. Netanyahu foi acusado de ter tentado torpedear acordo ao atacar capital libanesa.
César Avó
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