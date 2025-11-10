Acidente com dois comboios na Eslováquia faz dezenas de feridos

Dezenas de passageiros ficaram feridos numa colisão entre dois comboios na noite de domingo, 9 de novembro, perto de Bratislava, na Eslováquia. Pelo menos 79 pessoas foram hospitalizadas, 13 permanecem internadas, entre as quais três que sofreram ferimentos graves, de acordo com o serviço de emergência eslovaco, citado pelo jornal Pravda. Todos as pessoas que ficaram feridas estão livres de perigo, informou o ministro da Saúde eslovaco, segundo a mesma publicação. Nos dois comboios seguiam cerca de 800 passageiros no momento do acidente, o qual terá ocorrido porque uma das composições não parou no sinal vermelho, de acordo com os primeiros dados da investigação."Um dos comboios estava num local onde não deveria estar. Não vou antecipar as conclusões da investigação, mas esse comboio obviamente avançou no sinal vermelho", disse o diretor-geral do serviço ferroviário da Eslováquia, Ivan Bednárik. Referiu ainda que um dos comboios embateu na traseira do outro "a uma velocidade estimada em mais de 100 km/hora". . O primeiro-ministro Robert Fico, desejou uma "rápida recuperação aos feridos" e informou que o acidente "exige uma investigação minuciosa após a conclusão dos trabalhos de resgate para determinar se foi uma falha técnica ou uma falha humana". Este é o segundo acidente a envolver comboios na Eslováquia no espaço de um mês. A 13 de outubro, duas composições colidiram no leste do país, tendo feito 91 feridos.Após o acidente da noite de domingo, o primeiro-ministro convocou para esta segunda-feira uma reunião extraordinária do governo, na qual foi decidido o início dos trabalhos de "preparação de compensação financeira para as pessoas que sofreram ferimentos em ambos os acidentes ferroviários". Foi ainda estipulado a necessidade de "preparar uma proposta de medidas de investimento destinadas a evitar que tais catástrofes se repitam". .AeroMobil: Carro voador da Eslováquia pronto para descolar em 2018