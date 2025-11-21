Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Absolvidos os quatro portugueses acusados de violação em Espanha em 2021
Os quatro portugueses, todos residentes na região de Braga, foram acusados de violação por duas raparigas que conheceram em Gijón, durante uns dias de férias no verão de 2021.
Os quatro portugueses acusados de violarem duas raparigas em Gijón, Espanha, em julho de 2021, foram absolvidos pelo tribunal, disse esta sexta-feira, 21 de novembro, o advogado Germán Inclán.

O causídico referiu que os quatro acusados foram totalmente absolvidos na sequência do julgamento, que decorreu em 29 de 30 de outubro no Tribunal Provincial de Oviedo, com sede em Gijón, nas Astúrias, norte de Espanha.

Os quatro portugueses, todos residentes na região de Braga, foram acusados de violação por duas raparigas que conheceram em Gijón, durante uns dias de férias no verão de 2021.

A defesa pediu sempre a absolvição dos quatro portugueses, argumentando que as relações sexuais foram todas consentidas.

Segundo a acusação e as alegações do Ministério Público espanhol, as raparigas conheceram dois dos portugueses num bar e concordaram ter relações sexuais com um deles no alojamento onde estavam hospedados, mas teriam acabado por ser violadas, nesse local, pelos quatro homens agora absolvidos pelo tribunal.

