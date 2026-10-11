Abbas anuncia adiamento das eleições palestinianas para 2027

O Presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou no sábado o adiamento das eleições legislativas previstas para o próximo mês para o próximo dia 11 de setembro de 2027, noticiou a agência palestiniana WAFA.

O decreto, emitido após consultar as outras forças palestinianas, junta assim no mesmo dia a realização das eleições legislativas com as eleições presidenciais e que, lê-se, chamará às urnas palestinianos em Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

"A decisão de adiar as eleições legislativas e fixar uma nova data para as eleições presidenciais e legislativas simultâneas surge num contexto de ataques militares israelitas contínuos, expansão dos colonatos, violência por parte dos colonos e incursões israelitas repetidas em toda a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental ocupada", justificou Abbas no seu decreto citado pela WAFA.

"As restrições à liberdade de circulação e a retenção contínua, por parte de Israel, das receitas palestinianas provenientes das autorizações de importação também criaram desafios de segurança, económicos e administrativos para a preparação e realização das eleições", lê-se ainda.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, acusou Abbas de enganar "o mais uma vez a comunidade internacional" e chamou-o de "ditador corrupto palestiniano".

"A sua tentativa de envolver Israel nesta situação, alegando falsamente que Israel impôs obstáculos à realização de eleições, é mais uma mentira ridícula destinada a fugir à responsabilidade e à prestação de contas", lê-se numa publicação feita na rede social X.

"Há mais de vinte anos que Abbas tem vindo a vender a mesma coisa: mentiras", acrescentou.