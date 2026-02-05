O B-52H Stratofortress é um bombardeiro dos EUA com capacidade de lançar bombas convencionais e nucleares.
O B-52H Stratofortress é um bombardeiro dos EUA com capacidade de lançar bombas convencionais e nucleares.FORÇA AÉREA DOS EUA / Curt Beach
A olhar para a China, EUA rejeitam proposta nuclear de Putin

Washington quer negociar acordo de limitação nuclear a três. Em paralelo, poderá aumentar capacidade de armamento não convencional. Moscovo critica decisão norte-americana.
César Avó
China
Dissuasão nuclear
Defesa
proliferação nuclear
armamento militar
EUA-Rússia

