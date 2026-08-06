Jorge Rodríguez e Dinorah Figuera na reunião de 18 de junho.
Jorge Rodríguez e Dinorah Figuera na reunião de 18 de junho.FOTO:DR/Telegram/Jorge Rodríguez
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A médica venezuelana que deixou o exílio para dialogar com o regime

Dinorah Figuera lidera desde janeiro de 2023 a Assembleia Nacional eleita em 2015, a última dominada pela oposição, mas não tem o apoio popular que tem María Corina Machado.
Susana Salvador
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