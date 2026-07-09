Sara Duterte tira uma selfie com alunos finalistas.
Sara Duterte tira uma selfie com alunos finalistas.X de Sara Duterte
Internacional

A luta da “pugilista” Sara Duterte contra o segundo ‘impeachment’

Sonhou ser médica, tirou Direito, mas acabou por se render à política. Agora, aos 48 anos, a vice-presidente pode ver o sonho de seguir os passos do pai e chegar à presidência ser destruído se o Senado, onde decorre o processo para a sua destituição, decidir condená-la.
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