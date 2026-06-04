“A Grécia é um dos cinco países da UE com um excedente orçamental”
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“A Grécia é um dos cinco países da UE com um excedente orçamental”

Vice-ministro grego dos Negócios Estrangeiros para a Diplomacia Económica, Harry Theoharis, esteve em Lisboa e conversou com o DN sobre as transformações no seu país depois da crise de 2010.
Leonídio Paulo Ferreira
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