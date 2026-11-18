O Papa Leão XIV enviou uma mensagem de "calorosa saudação" ao Presidente da República, António José Seguro, e aos portugueses, ao sobrevoar Portugal, no regresso da América do Sul.

A mensagem do Papa Leão XIV dirigida ao chefe de Estado português foi divulgada nas redes sociais da empresa pública Navegação Aérea de Portugal – NAV Portugal.

"Ao sobrevoar Portugal no meu regresso a Roma, após viagem ao Uruguai, Argentina e Peru, envio uma calorosa saudação a vossa excelência e aos seus concidadãos", disse o Papa, acrescentado que reza "para que a todos seja concedido o dom da paz, prosperidade e esperança".

A NAV Portugal divulgou ao fim da tarde desta quarta-feira (18) o áudio desta mensagem do Papa Leão XIV, em inglês, referindo que foi transmitida pelo piloto do avião do seu voo de regresso a Roma, após visita à América do Sul, pelas 05:18 de terça-feira, com o seguinte comentário: "Uma mensagem especial passou pela frequência da NAV Portugal".

A Presidência da República divulgou, entretanto, uma nota no seu sítio na Internet, na qual o chefe de Estado, em nome de todos os portugueses, agradece "as palavras de amizade e as bênçãos" que o Papa lhes dirigiu.

De acordo com essa nota, o chefe de Estado recebeu "com grande apreço" e "agradeceu calorosamente" a mensagem que Leão XIV "teve a gentileza de enviar ao sobrevoar Portugal" no regresso da América do Sul.

"O povo português, que mantém laços antigos e profundos com a Santa Sé, partilha com Sua Santidade o desejo de paz, de prosperidade e de esperança para todos os povos, num tempo em que esses valores são tão necessários", lê-se ainda na nota da Presidência da República, na qual é partilhada a mensagem do Papa.

O Presidente da República, António José Seguro, foi recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano em 24 de setembro.

Em declarações aos jornalistas, a seguir a esse encontro, António José Seguro descreveu a conversa com o Papa como "muito profunda" e "muito franca", indicando não ter obtido ainda resposta ao convite para uma visita a Portugal em 2027. "Renovei o convite para o Papa visitar Portugal. Ainda não obtive uma resposta para esse convite. Ela está a ser vista no calendário exigente que o Papa tem para o ano de 2027", declarou o chefe de Estado, na altura.