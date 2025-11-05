Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
36 dias de 'shutdown'. Paralisação do Governo dos EUA bate recorde
AARON SCHWARTZ/EPA
Internacional

36 dias de 'shutdown'. Paralisação do Governo dos EUA bate recorde

A atual paralisação supera a de 2019, quando, durante a anterior presidência de Trump, o Governo esteve paralisado durante 35 dias. Na época o impasse deveu-se ao muro na fronteira com o México.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O 'shutdown' do Governo dos Estados Unidos (EUA) completou esta quarta-feira, 5 de novembro, 36 dias, sem previsão de fim para o impasse no parlamento, estabelecendo um novo recorde como a mais longa paralisação federal da história do país.

Entretanto, crescem as preocupações com a falta de verbas para programas sociais e o possível encerramento de partes do espaço aéreo dos EUA devido à escassez de pessoal.

Mais de 42 milhões de pessoas deixaram de receber assistência alimentar federal, e a ausência de controladores de tráfego aéreo, obrigados a continuar a trabalhar sem receber salário, provocou atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos de todo o país.

"O obstrucionismo dos democratas vai bater o recorde da paralisação governamental mais longa da história dos EUA", tinha avisado a secretária de imprensa da Presidência norte-americana, Karoline Leavitt, na terça-feira.

Republicanos e democratas têm trocado acusações pela paralisação, que foi prolongada na segunda-feira, depois de o Senado, a câmara alta do parlamento, ter rejeitado uma proposta republicana de financiamento temporário do Governo enquanto as negociações continuam.

Os democratas exigem a aprovação de mais subsídios para o programa público de seguros de saúde Obamacare, enquanto a maioria republicana — que controla ambas as câmaras do Congresso — acusa a oposição, sem provas, de querer beneficiar os imigrantes indocumentados.

"A paralisação é produto da intransigência do Presidente, da sua recusa em negociar um orçamento equilibrado e justo", declarou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que culpou Donald Trump e os republicanos pelo 'shutdown'.

"Os norte-americanos não deveriam ter de pagar o preço por um jogo político que põe em risco a segurança e os serviços essenciais do país", acrescentou Schumer.

A atual paralisação supera a de 2019, quando, durante a anterior presidência de Trump, o Governo esteve paralisado durante 35 dias devido a um impasse com os democratas sobre o financiamento de um muro na fronteira com o México.

Nessa altura, mais de 800 mil funcionários federais foram obrigados a trabalhar sem receber salário ou foram temporariamente suspensos, uma situação que ameaça repetir-se se não for alcançado em breve um acordo orçamental.

Na noite de terça-feira, Trump atribuiu à paralisação do governo federal provocada pelo impasse nas negociações sobre o Orçamento as vitórias eleitorais conseguidas pelos democratas.

36 dias de 'shutdown'. Paralisação do Governo dos EUA bate recorde
Democrata Zohran Mamdani eleito mayor de Nova Iorque

Zohran Mamdani foi eleito presidente da câmara de Nova Iorque, derrotando Andrew Cuomo - antigo governador democrata mas que concorreu como independente e foi apoiado por Trump - e o republicano Curtis Sliwa.

Na Virgínia, onde persiste uma concentração de funcionários federais afetados pelo encerramento de serviços por parte da Administração e por despedimentos em larga escala entre os funcionários federais, os eleitores mudaram o inquilino da mansão do governador, escolhendo a democrata Abigail Spanberger como a primeira mulher a liderar o estado.

Em Nova Jérsia, os eleitores optaram por manter os democratas no poder e elegeram a congressista Mikie Sherill, que caracterizou a vitória como um referendo sobre Trump e algumas das suas políticas — desde a saúde à imigração e à economia.

Estados Unidos
shutdown

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt