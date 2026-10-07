Confrontos com a polícia em Liége
Confrontos com a polícia em Liége FOTO: DR/X
Internacional

180 jovens belgas detidos em protestos inspirados nos franceses

Subida nas propinas e nos preços dos passes argumentos na base de manifestações na região francófona da Bélgica e de Bruxelas. Esta quarta-feira, à volta de mil jovens saíram às ruas.
André Certã
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Os protestos que se iniciaram nos liceus franceses já ultrapassaram as fronteiras do país. Nos últimos dias, a capital regional Liége e outras localidades da zona francófona da Bélgica foram palco de manifestações que acabaram em confrontos com a polícia, e que já causaram 180 detidos.

De acordo com a agência de notícias Belga, só na terça-feira, 53 pessoas foram detidas. Esta quarta-feira, cerca de mil pessoas saíram às ruas em Liége, argumentando estar a pedir melhores condições para estudar e protestar contra a subida dos preços da educação e dos passes de transportes.

Segundo a emissora belga RTBF, cidades como Arlon, Charleroi, Mons e até a capital Bruxelas tiveram protestos nos últimos dias. Na capital da Valónia, a maioria das escolas estiveram fechadas devido a protestos, que acabaram em confrontos com a rua. Segundo a agência Belga, um autocarro foi incendiado.

Esta quarta-feira, noticiou a Reuters, a polícia chegou mesmo a revistar jovens para ver se têm armas. Canhões de água foram lançados pela polícia para dispersar manifestantes, segundo a RTL belga. Uma loja FNAC foi alvo de pilhagens

"Estou farto de que não nos ouçam", afirmou Timéo, jovem de 18 anos que protestava em Liége. "Dizem-nos 'voltem para as vossas salas de aula', mas ninguém na história mudou alguma coisa assim. Vamos continuar até que nos ouçam", garantiu à agência.

Apesar de surgirem ao mesmo tempo que os protestos franceses, a tensão entre manifestantes e o governo belga já rebentou em junho devido a reformas que implicaram aumento das propinas na comunidade francesa, que passaram de 835 euros para 1194 euros

A ligação entre os protestos dos belgas e franceses não é, porém, só coincidência temporal. À Reuters, alguns dos manifestantes em Liége contaram que estavam em contacto com os movimentos em França.

"Apoiamo-nos uns aos outros porque enfrentamos praticamente os mesmos problemas", disse Alfred, de 19 anos, à agência. Já Amelia sublinhou mesmo que a França os influenciou "um pouco".

"Quando vimos que nada mudava sem protestos, decidimos que íamos começar", acrescentou. "Não quero que haja um fosso entre a polícia e os jovens", acrescentou.

O presidente da Câmara de Liège, Willy Demeyer, o chefe da polícia Jean-Marc Demelenne e representantes de alunos e escolas reuniram-se para tentar aproximar posições e para os estudantes contestarem as ações policiais.

Demeyer considerou "legítima" a luta dos estudantes, mas criticou os "atos de vandalismo". "Não quero que haja um fosso entre a polícia e os jovens", acrescentou.

Bélgica
Educação, protesto
Manifestações de estudantes
Diário de Notícias
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