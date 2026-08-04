Dez perguntas para entender a nova crise migratória em Ceuta
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Internacional

Dez perguntas para entender a nova crise migratória em Ceuta

Em três dias, cerca de 60 mil pessoas tentaram atravessar a fronteira entre Marrocos e Espanha, usando Ceuta como cidade de passagem.
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1) O que desencadeou a crise?

Cerca de 50 a 60 mil pessoas tentaram entrar em Ceuta entre 30 de julho e 1 de agosto, sobretudo a nado ou contornando barreiras na fronteira com Marrocos. A travessia resultou em cerca de 90 mortos, segundo os dados mais recentes das autoridades espanholas.

2) Porque aconteceu agora?

Analistas de centros como o Conselho Europeu de Relações Internacionais (ECFR na sigla em inglês), Real Instituto Elcano e comentadores marroquinos e espanhóis convergem num ponto: o súbito aumento de entradas em Ceuta só foi possível porque Marrocos reduziu temporariamente a vigilância na fronteira de Castillejos/Fnideq, uma vez que fluxos desta escala não acontecem sem alteração operacional das forças de segurança marroquinas. Isto é interpretado como sinal político dirigido a Madrid e Bruxelas,

Para além disto, apontam vários fatores combinados:

  • Pressão migratória estrutural no norte de África.

  • Condições socioeconómicas deterioradas em regiões marroquinas costeiras.

3) Qual é a dimensão humanitária?

Entre três mil e cinco mil pessoas permanecem em Ceuta, muitas em praias vigiadas e centros de acolhimento colapsados. Há pelo menos 862 menores desacompanhados, que não podem ser deportados.

4) Como reagiu a Espanha?

Madrid reforçou polícia e Exército, instalou uma barreira marítima flutuante e devolveu rapidamente a maioria dos migrantes a Marrocos. O governo afirma ter “estabilizado” a situação.

5) Como reagiu a União Europeia?

A UE convocou uma reunião de emergência dos ministros da Administração Interna. 22 países pediram reforço da Frontex e revisão da cooperação com Marrocos. Espanha, França, Luxemburgo, Portugal e Irlanda não assinaram a carta.

6) Porque é que a crise dividiu a UE?

A chegada massiva reacendeu tensões sobre:

  • Gestão das fronteiras externas;

  • Responsabilidade partilhada entre Estados-membros;

  • Modelos de externalização (como o acordo Itália–Albânia). Especialistas notam que Espanha ficou politicamente isolada na reunião.

7) Que países adotaram posições mais duras?

  • Itália suspendeu Schengen com Espanha por um mês e defendeu excluir Madrid temporariamente do espaço de livre circulação.

  • França reforçou controlos fronteiriços.

  • Suécia criticou a gestão espanhola.

8) Qual é o papel de Marrocos?

Marrocos é central: controla a fronteira e tem capacidade de travar ou permitir fluxos. A UE discute rever a cooperação com Rabat, incluindo vigilância e acordos de retorno.

9) Como a crise está a ser instrumentalizada politicamente?

Partidos de direita e extrema-direita na Europa e EUA usam Ceuta para reforçar discursos anti-imigração. Em Espanha, PP e Vox atacam Pedro Sánchez; líderes como Trump, Meloni e Farage amplificam a narrativa de “caos” e “ameaça”.

10) O que pode acontecer a seguir?

Especialistas antecipam três frentes:

  • Endurecimento europeu na fronteira externa (Frontex, barreiras físicas).

  • Pressão diplomática sobre Marrocos.

  • Debate interno na UE sobre modelos de processamento de migrantes fora do território europeu.

*Este texto foi escrito com a ajuda de ferramentas de Inteligência Artificial, sujeito a edição jornalística e cumpre as regras éticas e deontológicas.

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