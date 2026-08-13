O setor da construção e obras públicas destaca-se pelo forte dinamismo. Continua a criar novas empresas.
O setor da construção e obras públicas destaca-se pelo forte dinamismo. Continua a criar novas empresas.Foto: Reinaldo Rodrigues
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Pressão na economia faz disparar insolvências

Em julho, registou-se um crescimento de 58% no número de insolvências. Constituição de empresas caiu 21%, diz a Iberinform.
Sónia Santos Pereira
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