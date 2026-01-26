Centros urbanos são motivo de preocupação para André Ventura.
Centros urbanos são motivo de preocupação para André Ventura.Gerardo Santos
Edição Impressa

Presidenciais: André Ventura teve menos votos do que em 2021 em quatro freguesias de Lisboa

Líder do Chega teve agora mais 830.169 votos do que quando tentou evitar a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas baixou a percentagem em 42 freguesias e o número de eleitores em nove.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
André Ventura
Marcelo Rebelo de Sousa
António José Seguro
Cotrim de Figueiredo
Presidenciais 2021
segunda volta
Presidenciais 2026
Presidenciais de 2026
Eleições presidenciais 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt