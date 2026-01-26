Presidenciais: André Ventura teve menos votos do que em 2021 em quatro freguesias de Lisboa

As dificuldades de André Ventura nos principais centros urbanos, onde ficou aquém do resultado do Chega nas últimas legislativas, têm sido desvalorizadas pelo candidato a Belém que foi o segundo mais votado na primeira volta, disputando a Presidência da República com António José Seguro a 8 de fevereiro. No entanto, tornaram-se mais flagrantes quando se constata que ficou aquém do resultado obtido em 2021 em 42 freguesias, no que toca a percentagem, e reduz o número de votos em nove, incluindo quatro no concelho de Lisboa.Comparando com as presidenciais de 2021, nas quais o então deputado único do Chega falhou os objetivos de impedir a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato, e de ser o segundo mais votado, ficando também atrás da eurodeputada socialista e antiga diplomata Ana Gomes, Ventura teve agora mais 830.169 votos, pois passou de 496.773 (11,9%) para 1.326.942 (23,5%).No entanto, o candidato apoiado pelo Chega, que nos últimos cinco anos conseguiu elevar a segunda maior bancada na Assembleia da República, esbatendo a grande diferença no apoio que tinha entre o Norte e o Sul de Portugal, teve uma prestação negativa em alguns dos concelhos mais populosos e desenvolvidos. Sobretudo em Lisboa, onde perdeu votos em relação às presidenciais de 2021 nas freguesias de Belém (teve menos 266), Estrela (menos 258), Avenidas Novas (menos 226) e Santo António (menos 89), sendo que essa última inclui zonas tão nobres da capital quanto a Praça do Marquês de Pombal, o Largo do Rato e a Avenida da Liberdade. E é a única, das quatro, em que o eurodeputado liberal João Cotrim de Figueiredo não ficou à frente na primeira volta.Também abaixo dos resultados das presidenciais de 2021, mas nesses casos apenas no que diz respeito a percentagem, Ventura recua em relação à sua primeira tentativa de ser eleito Presidente da República noutras cinco freguesias da capital. Assim aconteceu em Alvalade, onde menos de um em cada dez eleitores deram o voto ao líder do Chega (9,99%), e ainda no Areeiro, Campo de Ourique, Lumiar e São Domingos de Benfica.A diminuição da percentagem de votos conquistada por André Ventura na qualidade de candidato presidencial repetiu-se noutros grandes centros urbanos. De forma mais ligeira na União de Freguesias de Cascais e Estoril (Cascais), onde Cotrim de Figueiredo foi o mais votado, com o líder do Chega a baixar de 18,29% para 18,14%, e na União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada (Oeiras), passando de 11,01% para 10,67%. E de forma mais clara na União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (Porto), tombando de 13,51% para 11,45%, enquanto o candidato liberal obteve 36,55% do eleitorado.Entre as outras freguesias em que o líder do Chega ficou abaixo do resultado de há cinco anos sobressai Santo António dos Olivais (Coimbra), mas também houve ligeiro recuo percentual numa das freguesias de Évora (São Mamede, Sé, São Pedro e Santo Antão) e em três freguesias do concelho de Bragança.Quanto às cinco freguesias fora da cidade de Lisboa onde Ventura teve menos votos do que nas presidenciais anteriores, trata-se sobretudo de zonas rurais: além de Penamacor e Salvador, sucedeu em Ferradosa e Sendim da Serra (Alfândega da Fé), Vilar Seco (Vimioso) e Fajãzinha (Lajes das Flores). Nessa parte da ilha açoriana, perdeu metade dos seus eleitores: em 2021 foram quatro, e agora apenas dois..Penamacor foi única quebra concelhia.Dos 308 concelhos nacionais, Penamacor foi o único em que André Ventura teve desempenho pior do que em 2021 na primeira volta das eleições presidenciais. Não a nível absoluto, pois o líder do Chega até conseguiu mais 73 votos, passando de 308 para 381, e sim na percentagem de votos no município do disitrito de Castelo Branco, recuando de 18,24% para 14,74%.Esteve sobretudo em causa a forte votação (71,30%) em António José Seguro, que é natural de Penamacor, embora resida desde há muitos anos nas Caldas da Rainha. Também por isso, quatro das 42 freguesias onde Ventura registou agora uma percentagem inferior à conseguida nas presidenciais de 2021 - e duas das nove onde reduziu o número de votos - estão localizadas no concelho de Penamacor..Dilema à direita nas presidenciais: se “perder” Ventura pega, se “vencer” Ventura come.Presidenciais: Deputado do PSD Bruno Vitorino recusa tanto Seguro como Ventura na segunda volta