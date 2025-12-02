Potencial da Costa de Caparica atrai investimento francês de 10 milhões

Os franceses Roman Carel, Romain Dian e Matthieu Begué, em conjunto com a Athena Advisers, estão a reabilitar o antigo hotel Praia do Sol, na Costa de Caparica, num investimento que ascende a 10 milhões de euros. É um projeto que está a transformar a primeira unidade hoteleira da vila, inaugurada em 1934, num espaço a preços acessíveis para atrair surfistas, nómadas digitais e famílias. A abertura do Praia do Sol by Paparica, como se irá designar, está prevista para a primavera de 2026. Terá 51 quartos, bar, restaurante, sauna e banho escocês.Esta aposta, a primeira dos três investidores franceses em Portugal, deveu-se ao potencial turístico que detectaram na região. “A Costa de Caparica reúne um conjunto de fatores que são únicos na Europa: sol, praia e a proximidade a Lisboa”, diz Roman Carel. Nos últimos anos, tem ganho “uma nova energia, com a chegada de visitantes e residentes internacionais, muitos deles jovens”. No entanto, “a maioria vem apenas passar o dia” e isso deve-se “há pouca oferta hoteleira e, acima de tudo, há pouca diferenciação”, defende.Quando começaram a idealizar o projeto, a Athena Advisers fez uma análise do mercado e concluiu que na Costa de Caparica havia 777 quartos distribuídos por seis hotéis. Em Almada, contavam-se 459 licenças de Alojamento Local e 201 na Costa de Caparica (números de 2023). Uma oferta que “está claramente aquém e, mais do que isso, está desajustada da procura”, frisa Roman Carel. Na sua opinião, “o tipo de produto existente não responde ao novo perfil de visitante que a Caparica atrai”.Decidem pôr mãos à obra. O que não foi difícil, já que estes três empreendedores vivem em Portugal. Romain Dian até mora há vários anos na Costa de Caparica. E a oportunidade surgiu. O Hotel Praia do Sol estava fechado desde a pandemia, no objetivo de avançar com obras de renovação. Nem sequer estava à venda, conta Roman Carel. “Fomos nós que abordámos o proprietário - a empresa familiar Bangex-Empreendimentos Turísticos, que geria o hotel há vários anos -, e conseguimos chegar a um entendimento”. O projeto de investimento foi montado e criado um club deal, que atraiu outros empreendedores privados, portugueses e estrangeiros, a que se somou também financiamento bancário.. O futuro Praia do Sol by Paparica Hotel quer alterar a sazonalidade da Costa de Caparica e “criar um destino para o ano inteiro, e não apenas para a época balnear”, frisa Romain Dian. O objetivo é atrair hóspedes “com uma oferta que vai além do hotel. Teremos restaurante e bar abertos ao público, um espaço de bem-estar e vários serviços complementares, como passeios pela natureza ou organização de eventos”. Os investidores querem também “criar uma ligação forte à comunidade local: trabalhar com fornecedores da região, valorizar o surf e a cultura atlântica”. E tudo com preços acessíveis. Até porque “a Costa de Caparica não é um destino de luxo”, considera Romain Dian. O encanto da região está “na autenticidade”, sendo que tem “um potencial enorme para atrair clientes do segmento médio - tem praia, sol, gastronomia, surf está próxima de Lisboa”. Na sua opinião, “quem procura hotéis de cinco estrelas tende a escolher a linha de Estoril/Cascais ou a cidade de Lisboa”.A Caparica precisa de “um hotel acessível, bem localizado e com personalidade”, diz Romain Dian. No Praia do Sol by Paparica serão aplicadas tarifas a partir dos 100 euros por noite na época baixa e até cerca de 200 euros no verão, adianta o investidor Matthieu Begué. A ideia é “oferecer qualidade e uma boa experiência, mas com um valor justo”, justifica. Na sua opinião, este é “um projeto muito pensado e com um compromisso forte: reabilitar um ícone local e, ao mesmo tempo, trazer um novo conceito de hospitalidade à Costa da Caparica”.Recorde-se que a Costa de Caparica é já há muitas décadas uma popular estância balnear. Era mesmo conhecida por ser um local de “cura, repouso e turismo”. Aliás, o fundador do hotel, Manuel Agro Ferreira, avançou com este projeto na Rua dos Pescadores, a mais central e movimentada da vila, quando procurava uma praia a sul para o filho, por razões de saúde.Os três franceses têm outras ambições em Portugal. Segundo adiantam, estão “a estudar novas oportunidades com o mesmo modelo: comprar e reabilitar hotéis existentes, especialmente edifícios com história e detidos por empresas familiares locais”. .Atelier de arquitetura cria metodologia que valoriza projetos imobiliários em 50%\n.Exportações valem 70% do negócio das conserveiras, mas o país importa 50% do que consome