A indústria de conservas de peixe continua a empregar essencialmente mulheres.
Economia

Exportações valem 70% do negócio das conserveiras, mas o país importa 50% do que consome

Indústria está a registar um crescimento de 12% nas exportações. E está a trabalhar mercados mais exigentes e promissores, como é o Japão. Mas gostava que o mercado interno comprasse mais.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a
edição impressa
conservas de peixe
Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe

