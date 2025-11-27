Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sefcovic é conhecido por usar gravatas com um lenço na lapela a condizer.
Sefcovic é conhecido por usar gravatas com um lenço na lapela a condizer.Christophe Licoppe / UNIÃO EUROPEIA
Edição Impressa

Mr. Fix It Sefcovic, o comissário quase recordista na história de Bruxelas

Maros Sefcovic é comissário há 16 anos, já serviu três presidentes e é o segundo há mais tempo no cargo. Tem a seu cargo o comércio, dizendo que fechar um acordo com os EUA foi o seu “maior desafio”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Ursula von der Leyen
Comissão Europeia
edição impressa
Maros Sefcovic

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt