Leia aqui o DV desta sexta-feira, 24 de abril

Preço e montagem em Portugal: as armas da SAAB para vender os caças GripenEste é o tema principal do Dinheiro Vivo desta semana, com reportagem na sede da empresa, na Suécia. Mas também se destaca, agora na aviação civil:TAP: Duelo entre alemães e franco-neerlandeses será decidido por quem der maisE ainda a a entrevista a Cristina Cabral Ribeiro, legal lead partner da PwC Portugal:“A dimensão cultural é frequentemente determinante para o sucesso de uma operação de M&A”Leia estes e os outros temas desta semana descarregando o suplemento digital no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: