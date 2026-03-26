Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 27 de março

O grande destaque da "primeira" do DN Sport desta semana vai para: 40 anos de Saltillo A dias de reencontrar o México, o DN revisita a luta dos jogadores portugueses no Mundial de 1986, dos que foram apelidados “mercenários” antes de usarem a voz para melhorar as condições das gerações que se lhes seguiram.Mas também se destaca:Bruno Fernandes - um capitão dos ‘diabos’ que soube ser camaleónico para entregar golos como nuncaE ainda... Isaac, Mariana, José Carlos e Salomé. Há uma nova vaga de atletas a pulverizar recordes nacionaisDescarregue no link abaixo o suplemento:.Veja esta "primeira" em detalhe: