Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 15 de maio

Afonso Eulálio é o destaque fotográfico do DN Sport desta sexta-feira, 15 de maio, que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias. O ciclista português é o atual líder (camisola rosa) da Volta a Itália, tendo 2,51 minutos de vantagem sobre o espanhol Igor Arrieta.Outros destaques:Futebol Feminino. Sofia Teles: “O objetivo é construir uma Liga BPI autónoma e profissional” Brasil. Longe dos holofotes, “Rei das Assistências” Josué lidera o Coritiba, uma das equipas surpresa do Brasileirão Ciclismo. Albufeira, Torre, Fafe e Senhora da Graça numa Volta a Portugal com dívida à UCI já saldadaDescarregue o suplemento na íntegra:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Diário de Notícias:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo: