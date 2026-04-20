Leia aqui o DN desta terça-feira, 21 de abril

Conclusão do Barómetro DN/Aximage faz manchete da edição desta terça-feira:Dois terços do eleitorado AD reprovam medidas do Governo para aliviar subida dos preçosTrês quartos (77%) dos inquiridos reprovam medidas do Executivo de Luís Montenegro para fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis. Mais de metade admitem já ter tido de tomar medidas no seu dia a dia. Utilização da Base das Lajes pelos EUA divide portugueses. No destaque fotográfico, a aviação:Negócio da manutenção da TAP arrefece às portas da privatização E ainda se sublinha: O Lula que visita Portugal está fragilizado no BrasilDescarregue no link abaixo a edição completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: