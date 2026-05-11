Leia aqui o DN desta terça-feira, 12 de maio

Há cada vez menos dermatologistas a trabalhar com seguros e espera por consulta pode chegar aos oito meses. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 12 de maio, do Diário de Notícias. Presidente da Associação da Hospitalização Privada assume que “há cada vez menos dermatologistas a trabalhar com seguros ou até com a ADSE”. Colégio da Ordem dos Médicos confirma a situação, que “pode agravar-se” e “solução também depende das seguradoras”. Ao DN, estas não respondem ou dizem estar tudo bem.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Na foto de capa vai para a guerra. Guerra Cessar-fogo está “ligado à máquina”, mas Trump continua a crer num acordo com o Irão.Outros temas:Conferências das Regiões Ponta Delgada Turismo açoriano “só pode resistir e prosperar se for alicerçado em verdadeiras acessibilidades aéreas”Economia. Efeito ‘tarifas Trump’ nas farmacêuticas arrasa com exportações portuguesas no início de 2026Política. Montenegro ainda procura quem possa aprovar o Pacote LaboralRequerimento. PSD quer ouvir RTP por suportar despesas a Alexandra Leitão também pagas a deputado do PSD Instituto Hudson. Peter Rough: “Pedro Sánchez procura ativamente o desprezo de Trump e parece deleitar-se com isso” Cinema. Uma sacerdotisa chamada Billie EilishReportagem. Escritores e leitores num comboio: “Uma mini rede social em movimento”