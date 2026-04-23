Leia aqui o DN desta sexta-feira, 24 de abril

Estudo realizado em comemoração do 25 de Abril faz manchete do DN:Metade dos portugueses estão descontentes com a democraciaConsequências da revolução foram “mais positivas do que negativas” para 77,6% dos inquiridos num estudo encomendado pela Comissão Comemorativa dos 50 Anos do 25 de Abril, com 1600 entrevistas. Contudo, 49,3% dos inquiridos estão insatisfeitos com a forma como funciona a democracia, contra 47,3% que têm visão favorável.Na imagem principal:Separados pelo ICE. A foto vencedora do World Press Photo 2026Ainda se sublinha: Preço e montagem: as armas dos suecos da Saab para vender caças Gripen a PortugalEste último tema faz inclusivamente parte do Dinheiro Vivo, o suplemento de Economia do DN, que pode descarregar aqui: .Leia aqui o DV desta sexta-feira, 24 de abril.E tal como todas as sextas-feiras, junto com esta edição de fim de semana tem também o DN Sport para ler, o suplemento de Desporto do jornal:.Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 24 de abril.Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do Diário de Notícias deste dia:.Veja a primeira página em detalhe: