Leia aqui o DN desta segunda-feira, 13 de abril

O SNS faz manchete do DN deste dia:Falta de condições na urgência geral do Santa Maria levou à demissão das chefiasEquipas reduzidas, de seis a oito médicos (e só com dois a três especialistas); uma média diária de 350 doentes; internados que ficam dias na urgência. Eis algumas das “falhas” que estiveram na origem das recentes demissões e rescisões no Santa Maria, disseram ao DN fontes da unidade. A Administração contrapõe que tem vindo a fazer investimentos e a contratar médicos.Já na foto principal, as eleições húngaras:Péter Magyar vence eleições e acaba com 16 anos de governos de Viktor OrbánDescarregue a o jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: