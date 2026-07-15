Leia aqui o DN desta quinta-feira, 16 de julho

O problema da importação ilegal de medicamentos faz manchete do DN:Alfândega apreende 757 remédios contrafeitos por diaA média diária corresponde ao total de 276 mil medicamentos contrafeitos apreendidos no país durante todo o ano passado, de acordo com documentos oficiais. A Índia lidera origem dos produtos, seguida do Brasil. Produtos para a disfunção erétil estão entre os mais apreendidos.Na foto principal o debate que se realiza esta quinta-feira no parlamento:Estado da Nação. Montenegro desgastado com novos e velhos problemas O DN faz ainda o balanço em quatro áreas-chave da governaçãoE também se sublinha:Patrões acusam Governo de incumprimento no acordo salarial. Pacote laboral só com “nova visão”Descarregue a edição eletrónica completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: