Leia aqui o DN desta quarta-feira, 6 de maio

Lisboa duplica videovigilância. Martim Moniz será um dos casos. Esta é a manchete da edição desta quarta-feira, 6 de maio, do Diário de Notícias.Em declarações ao DN, Carlos Moedas confirma que a cidade vai ter mais 118 câmaras de videovigilância, para atingir total de 251. Atualmente existem no Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do Sodré e Campo das Cebolas. Ribeira das Naus e Restauradores estão em instalação.Descarregue a edição eletrónica do jornal no link abaixo:.Na foto de capa Gonçalo Lopes, presidente da Câmara de Leiria. “Vai ser um dos piores verões da nossa região”Outros temas:Mariana Vieira da Silva e ser líder do PS: “Não me vou excluir para sempre”Taxa turística vai passar a financiar iluminações de Natal em LisboaEnergia. Vêm aí impostos sobre os lucros extraordinários... mas que impacto nas carteiras? Carta Aberta. Médicos da ULS Braga denunciam “situações graves” nos cuidados aos utentesImigração ilegal. Governo quer apertar o cerco aos pedidos de asilo e acelerar deportações para fechar ‘puzzle’ legislativoGuerra. ‘Projeto Liberdade’ é uma “prenda dos EUA para o mundo”, diz HegsethGeopolítica. Samantha Gross: “A China sempre se concentrou na segurança energética. Esse foco está agora a dar frutos”Literatura. Filipa Martins: “Há causas que merecem que os factos sejam contaminados pelas emoções, através de histórias reais"Magos Herrera. Mexicana cria ópera sobre Sor Juana e ambiciona apresentá-la em Lisboa Campeonato. Penúltima jornada da I Liga com sete jogos na segunda-feira à noite