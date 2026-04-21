Leia aqui o DN desta quarta-feira, 22 de abril

Recuperar praias afetadas pelas tempestades vai custar 84 milhõesÉ esta a manchete do DN desta quarta-feira. A mês e meio do arranque da época balnear, algumas intervenções no areal só avançam em maio, e será uma corrida contra o tempo. Houve 147 locais com estragos e há outras tantas obras de proteção costeira a fazer. Até maio serão gastos 15 milhões de euros. Na foto principal, Ruy de Carvalho:“No palco, as doenças não existem. Tudo desaparece”Destaque ainda para: Lula em Portugal Com Eusébio e uma bica, o presidente brasileiro puxou pelo ego portuguêsDescarregue a edição eletrónica completa do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: