Leia aqui o DN desta quarta-feira, 15 de abril

FMI prevê défice sob controlo, mas avisa para aumento da inflação devido à guerra. É esta a manchete do DN desta quarta-feira, 15 de abril.Fundo traça cenário sombrio para este ano e próximos. Afirma que mundo enfrenta já um choque económico e, se a guerra no Médio Oriente não acabar, virá uma crise petrolífera e económica gravíssima. Pede a bancos centrais que, se puderem, aguentem subidas de taxas de juro.Descarregue neste link abaixo a versão completa do DN.No destaque fotográfico vai para o papa Leão XIV na Argélia. O “filho de Santo Agostinho” emociona-se nas ruínas de Hipona.Outros temas:Tribunal de Contas. Fim do visto prévio: autarcas apoiam mudança e recusam perigo de descontroloEUA-Irão. Nova ronda de negociações a caminho um dia após bloqueio navalSaúde. Estado pagou 249 milhões a médicos tarefeiros. Algarve foi quem mais teve de investirTribunal. Julgamento pela morte de Odair Moniz retomado hoje com mais testemunhasAplicações. Portugueses seguem bancos centrais e investem em ouro em tempos de guerraMario Martone: “Gosto de usar o cinema como uma máquina do tempo” Liga dos Campeões: Arsenal-Sporting. Está em jogo um lugar na história e mais milhões