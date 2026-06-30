Leia aqui o DN desta quarta-feira, 1 de julho

A saúde é o tema da manchete do DN deste dia:Queixas contra seguros de saúde aumentaram nos últimos três anosAutoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões reconhece ao DN que número de queixas está a aumentar, mas ainda é residual. Até porque segurados preferem queixar-se às companhias. Em 2025, recebeu 173 reclamações, mas tal não impede que não se preocupe com o que se passa no setor, como a falta de cobertura nalgumas áreas médicas: “Se tivermos mais informação, poderemos intervir.” Deco e seguradoras confirmam que todos os anos recebem centenas de queixas. Já na foto principal, cisma na igreja?Núncio apostólico em Portugal: “Não tem sentido que um grupinho pretenda ser dono da verdade”Ainda se destacam duas sondagens:Barómetro DN/Aximage: Seguro reforça avaliação positiva mas cai entre os eleitores do PSMais de metade dos europeus está pessimista com o mundo, mas otimista com a UEDescarregue a edição completa do jornal no link em baixo:.Veja a primeira página em detalhe: