Leia aqui o DN desta quarta-feira, 1 de abril

O balanço da criminalidade do ano passado faz manchete do DN desta quarta-feira:RASI 2025. Homicídios aumentam 10%Homicídios sobem de 89 para 98. Tal como no ano anterior, participações de crime de violação continuam a aumentar em Portugal. Este é outro dos destaques do Relatório Anual de Segurança Interna, conhecido esta terça-feira. Crimes de violência doméstica descem 1,9%, mas continuam a preocupar.Ainda sobre este tema destaca-se:Crimes de ódio sobem 2236% numa décadaDescarregue a edição completa do jornal no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: