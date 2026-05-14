Leia aqui o Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 15 de maio

Governo quer que o Tribunal de Contas feche os olhos a mais de 90% dos contratos públicos feitos em Portugal. Este é o principal destaque do Dinheiro Vivo desta sexta-feira, 15 de maio, que acompanha a edição impressa do Diário de Notícias.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Dinheiro Vivo:.Outros destaques:Reforma laboral segue para o Parlamento. Governo quer fim da proibição ao outsourcing e alargamento dos contratos a prazo Doenças neonatais. Tecnologia contra principal causa de mortalidade infantil tem selo portuguêsNuno Costa, CEO do Grupo Quadrante: “É muito preocupante a falta de investimento na rede de transmissão de energia em alta tensão em Portugal” SoftwareOne quer duplicar força de trabalho em Portugal.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do Diário de Notícias:.Descarregue aqui o pdf com edição eletrónica do suplemento DN Sport: