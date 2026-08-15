Glowing investe 16 milhões de euros em Alcácer do Sal

A Glowing, promotora imobiliária com sede no Porto, está a desenvolver um projeto de slow living em Alcácer do Sal, num investimento de 16 milhões de euros. O FiniSal foi concebido como refúgio de fim de semana ou férias, para responder a clientes que procuram um estilo de vida tranquilo, explica Ana Jordão, diretora comercial da empresa. A expectativa inicial era que fosse procurado sobretudo como segunda habitação, mas a comercialização tem mostrado uma predominância de compradores com perfil de investimento. Segundo a responsável, até à data, só “15% das vendas se destinam a habitação própria”.

Com 39 apartamentos, entre T0 e T3, o FiniSal está comercializado a 60%. Para já, as vendas “foram todas concretizadas junto de clientes do mercado nacional”, diz Ana Jordão. O perfil dos compradores divide-se entre investidores e famílias portuguesas, sobretudo entre os 35 e os 65 anos. “Trata-se de um público nacional que procura, por um lado, uma oportunidade de investimento numa localização em valorização e, por outro, uma solução residencial associada a qualidade de vida, tranquilidade e proximidade a Lisboa”, e também da Comporta, justifica. As casas do FiniSal estarão prontas para entrega no verão do próximo ano.

Em simultâneo, a Glowing está a desenvolver mais dois projetos residenciais, embora de diferentes características. Como avança Ana Jordão, a promotora tem em curso o Vitta Park, junto ao Parque da Cidade do Porto, um condomínio residencial com nove frações, com conclusão prevista para meados de 2028. E as Haya Towers, em Vila Nova de Gaia. Estas serão as maiores torres residenciais do país - diz a promotora - , com 31 pisos e 361 apartamentos, sendo que é um investimento conjunto com a Krest.

“A Glowing detém um dos lotes situados na Via Eng. Edgar Cardoso, em Vila Nova de Gaia, e convidou a Krest para entrar a 50% no Lote 3”, onde serão construídas as duas torres, explica. Após a apresentação no Salão Imobiliário de Portugal e, mais recentemente, o lançamento durante o Primavera Sound Porto, “o projeto já regista 35% de pré-reservas, sendo 90% referentes a compradores nacionais”. O início da construção está agendado para 2027.