António José Seguro e André Ventura enfrentaram-se no primeiro dos 28 debates entre candidatos à primeira volta das eleições presidenciais.
António José Seguro e André Ventura enfrentaram-se no primeiro dos 28 debates entre candidatos à primeira volta das eleições presidenciais.Luís Miguel Sousa
Edição Impressa

Debate: Seguro vai apostar no perfil presidencial e Ventura em temas que falem para muita gente

Socialista aparece como favorito nas sondagens e com apoios da esquerda à direita. À imagem de moderado, o líder do Chega responderá com promessas de “abanar o sistema” e ataques à “falta de ideias".
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
André Ventura
António José Seguro
debate
segunda volta
Presidenciais 2026
Presidenciais de 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt