Ana Catarina Mendes está há dois anos como eurodeputada e tem papel relevante na Defesa e na política de imigração.
Ana Catarina Mendes está há dois anos como eurodeputada e tem papel relevante na Defesa e na política de imigração.Gerardo Santos
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Ana Catarina Mendes: "Leitão Amaro gerou o medo e a ideia de que as fronteiras não estavam seguras"

Ao DN, a socialista, antiga ministra dos Assuntos Parlamentares, aponta “inverdades” do Governo, reconhece “pendências” no fim do SEF, mas garante que a polícia tinha competências separadas.
Frederico Bártolo
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