Ihor Homeniuk com a mulher Oksana e a filha mais velha. O cidadão ucraniano morreu a 12 de março sob custódia do SEF. Três inspetores estão acusados de o terem espancado brutalmente, fracturando-lhe várias costelas e deixando-o algemado várias horas e causando-lhe assim a morte por asfixia mecânica, numa longa agonia..

"Não foi só o ucraniano que apanhou ali. Muita gente teve problemas. Vi surras que muitos apanharam. Levam para aquela salinha que nós chamávamos dos remédios e batem. Várias pessoas foram postas naquela sala e saíam roxas e rebentadas, a coxear. Algumas saíam de cadeira de rodas. Vi vários factos acontecer do estilo do ucraniano. Quando vinham os inspetores e levavam para a salinha já sabíamos que era para a surra. Também fazem no banheiro, porque não tem câmaras."

Márcia - o nome não é esse, mas esta cidadã brasileira de 44 anos pediu ao DN para ocultar a sua identidade até se sentir segura - estava detida no Centro de Instalação Temporária (CIT) do aeroporto de Lisboa quando Ihor Homeniuk chegou a Portugal, a 10 de março, vindo da sua Ucrânia natal via Istambul. Conviveu com ele e é testemunha dos acontecimentos que conduziram à sua morte, dois dias depois - e do que diz ser um quotidiano de abuso e terror naquele local, com ameaças, coações e agressões frequentes.