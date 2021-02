Mau tempo, expulsões e mais 15 dias "fechados"

SÁBADO

As piores cheias em Cascais desde 1983. Calamidade no Texas

Cascais foi uma das vítimas das "cheias-relâmpago" que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tinha avisado que podiam suceder neste sábado. Um dia em que choveu mais naquele concelho do que tinha acontecido em 1983, ano que ficou conhecido como aquele em que se registaram as maiores cheias na região. Neste mesmo dia, o Texas enfrentou mais uma vaga de frio glacial que levou o presidente dos EUA, Joe Biden, a decretar o estado de calamidade, depois de a rede elétrica ter sido devastada e de milhares de pessoas terem ficado sem acesso a água potável.

DOMINGO

Peças de avião no jardim e um Boeing proibido de voar

Um grande susto é o mínimo que se pode dizer do que devem ter sentido os 231 passageiros e os dez membros da tripulação do Boeing 777-220 que minutos depois de descolar do aeroporto de Denver (Colorado) perceberam que um dos motores se tinha incendiado e que algumas partes tinham caído numa zona residencial - sem provocar vítimas. O voo com destino a Honolulu (Havai) voltou para o aeroporto e a partir desse momento sucederam-se reações: o Reino Unido proibiu estas aeronaves de entrar no seu espaço aéreo e a Administração para a Aviação Federal dos EUA mandou fazer vistorias rigorosas às aeronaves desta série.

2.ª FEIRA

18 graus negativos. E as cataratas ficam ainda mais atrativas

Da fronteira dos EUA com o Canadá - no estado de Nova Iorque com o de Ontário - surgiram nesta semana algumas imagens de gelo e neve nas cataratas de Niagara, o que alguns especialistas consideram ser um sinal das alterações climáticas. A temperatura de 18 graus negativos fez que uma das maiores atrações da região ficasse coberta de branco e as quedas de água parcialmente congeladas - fenómeno que ocorreu pela primeira vez em 1906 e depois em mais cinco anos, o mais recente em 2019. Já o congelamento total só aconteceu uma vez: março de 1848.

3.ª FEIRA

Irão restringe inspeções ao programa nuclear

A política internacional fica marcada nesta semana pelas decisões do Irão quanto ao seu programa nuclear. Nesta terça-feira, as autoridades iranianas decidiram restringir as inspeções internacionais das suas instalações nucleares ao mesmo tempo que afirmavam que os EUA deviam deixar de aplicar as sanções económicas em vigor para "salvar o tratado de 2015". Ao mesmo tempo, a China, que sempre se mostrou alidada do Irão e sempre foi contra as decisões dos EUA no que ao Irão diz respeito, anunciou que esse programa nuclear está "num ponto crítico" e defendeu que as sanções têm de ser suspensas.

4.ª FEIRA

Embaixadora da UE Isabel Pedrosa expulsa da Venezuela

72 horas. Este foi o prazo dado pelo governo da Venezuela à embaixadora da União Europeia em Caracas, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, para deixar o país depois de a considerar persona non grata. Foi mais um episódio da troca de acusações entre o governo liderado por Nicolás Maduro e a UE. A expulsão da representante da Europa aconteceu depois de a UE ter colocado mais 19 venezuelanos na lista de sanções - já são 55 os que estão proibidos de viajar para a Europa e têm os seus bens congelados no espaço europeu. Decisão que esteve relacionada com os resultados das eleições legislativas de dezembro de 2020 que os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE consideram não ter sido "credíveis, inclusivas e transparentes".

5.ª FEIRA

PSD com candidato a Lisboa. Benfica fora da Europa

Muitos rumores e nomes na praça pública depois, o PSD decidiu apresentar o candidato à Câmara de Lisboa. Após uma reunião de 30 minutos, Rui Rio apresentou o ex-comissário europeu Carlos Moedas como o número um da lista do partido para as eleições autárquicas. Rui Rio disse que o atual administrador da Fundação Gulbenkian, que não prestou declarações, era "a melhor solução". Adiantou ainda que o CDS tinha sido informado da decisão e que há vontade que seja um candidato comum. Num outro palco, o relvado do Estádio Georgios Karaiskakis, na Grécia, o Benfica perdia por 3-2 e ficava afastado da Liga Europa.

6.ª FEIRA

Mais um mês em casa e a 11 de março haverá plano de abertura

O primeiro-ministro António Costa confirmou que nas próximas duas semanas o confinamento vai continuar até porque, apesar da redução de casos e internamentos, o país está pior do que em maio do ano passado - "altura do primeiro desconfinamento" - e do que em 15 de setembro quando foi decretado o estado de emergência. Deixou, porém, uma promessa: a 11 de março haverá um plano de desconfinamento e que é possível que a abertura comece pelas escolas. E depois deixou escapar: "Quando renovarmos o próximo estado de emergência." Para bom entendedor...