Uma espécie de "galo anão" com quem as discussões eram "com frequência exasperantes" e que "transitava da adulação à fanfarronada sem nunca se afastar do seu primeiro objetivo, por vezes disfarçado, que era situar-se no centro da ação e atribuir-se o mérito a tudo o que valesse a pena que fosse atribuído um mérito". É desta forma que o ex-presidente dos EUA Barack Obama descreve Nicolas Sarkozy no seu livro de memórias Uma Terra Prometida, agora editado. Ora que o presidente "bling-bling", como lhe chamou o Libération, o homem que cultivava o convívio com celebridades e milionários, casado com uma ex-modelo feita cantora, sempre vestido com fatos de corte impecável, e exibindo relógios de luxo, gostava de chamar as atenções não é novidade. Mas se só o tempo dirá qual o legado do seu único mandato presidencial - de 2007 a 2012 -, Sarkozy já garantiu um lugar na história, mas não pelas melhores razões: nesta segunda-feira, 23 de novembro, torna-se o primeiro presidente de França a ser julgado por corrupção.

A 1 de julho de 2014, Nicolas Sarkozy foi indiciado por corrupção ativa e tráfico de influências. As acusações referiam-se à gravação de conversas telefónicas entre o ex-presidente e o seu advogado relacionada com o alegado financiamento líbio da campanha para as presidenciais de 2007. A justiça suspeita que o ex-presidente francês tenha tentado obter informações junto de um juiz sobre um processo que o envolvia. Em troca, terá proposto intervir para lhe garantir um posto de prestígio no Mónaco. O Caso das Escutas chega agora à barra do tribunal.