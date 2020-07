O barco em que chegaram os marroquinos no início do ano

Com fome, sede e um elemento do grupo a necessitar de assistência médica. Era este o retrato dos 21 migrantes que esta terça-feira (21 de julho) chegaram ao Algarve numa embarcação intercetado pela GNR na praia da Ilha do Farol, em Faro. A GNR não indica a nacionalidade dos migrantes mas tudo indica que se trata de marroquinos, que antes de serem retirados do local pela Guarda ainda tiveram direito a sopa fornecida por um restaurante local.

"Na sequência da deteção de movimentos suspeitos de uma embarcação, ao largo da ilha do Farol, pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), foram de imediato ativados os meios marítimos da GNR, que conseguiram intercetar os ocupantes dessa embarcação, após o desembarque, nas imediações da praia"; explicou esta força em comunicado. A GNR acrescentou que "a ação decorreu no âmbito da Operação Fronteira Marítima Reforçada, que se tem vindo a desenrolar pela UCC, a fim de detetar fluxos de imigração irregular, combater a criminalidade transfronteiriça e incrementar a atuação relacionada com as funções de Guarda Costeira".