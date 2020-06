Migrantes vão hoje a tribunal. Serão alvo de afastamento coercivo

Intercetado barco com 22 migrantes ao largo da costa algarvia

Os 22 migrantes oriundos do norte de África, que foram ontem detetados ao largo de Quarteira, numa pequena embarcação a motor, serão esta terça-feira presentes ao Tribunal Judicial de Loulé para aplicação de medidas de coação, "com vista à instauração de processos de afastamento coercivo por permanência irregular em território nacional", lê-se no comunicado enviado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) às redações.

A Polícia Marítima de Faro e a Estação Salva-vidas de Quarteira intercetaram na madrugada desta segunda-feira, por volta das 04:50, 22 homens a bordo de uma embarcação junto a Vale do Lobo.

Segundo a nota da Autoridade Marítima Nacional, os migrantes alegaram ser de nacionalidade marroquina.

O grupo de migrantes esteve durante o dia de ontem à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, "que desenvolveu os procedimentos necessários para apurar as suas identidades, uma vez que chegaram indocumentados", diz ainda o comunicado.



O grupo acabou por ser transferido durante a noite de segunda-feira para o posto da Guarda Nacional Republicana e esquadras da Polícia de Segurança Pública do distrito de Faro, onde pernoitaram.

Em pouco mais de uma semana, este é o segundo caso envolvendo migrantes alegadamente de origem marroquino que desembarcaram no Algarve. A 6 de junho, as autoridades detetaram uma embarcação com sete homens ao largo de Olhão.