Com uma lareira de design contemporâneo e uma pintura religiosa atrás de si, e ao lado uma mesa com um bule de chá, o tradicional bolo de Páscoa eslavo (kulich) e ovos pintados, Putin disse que "este ano a Páscoa é celebrada com restrições forçadas".

"Todos os níveis de poder estão a trabalhar em bom ritmo, de forma organizada e responsável. A situação está sob controlo total. A nossa sociedade está unida diante de uma ameaça comum", declarou numa mensagem de vídeo no dia em que o país comemorava a Páscoa Ortodoxa.