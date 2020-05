À Universidade de Yale chegou como bolseira da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), depois passou a professora. Funções que desempenhou mais tarde na Brown University, na Columbia University e na UMass-Lowell. Foi ainda investigadora da FCT na Universidade de Évora, visitante académica da Faculdade de História da Universidade de Oxford, e hoje é investigadora principal no Centro de História da Universidade de Lisboa através do programa de Emprego Científico da FCT (CEEC). Aos 44 anos, Ana Travassos Valdez diz ter uma cruzada pela frente: perceber como é que as expectativas de fim de mundo, de cariz apocalíptico, continuam a ser vividas no século XXI, e a justificar atos de violência, como ataques terroristas.

Está a liderar um projeto mundial, Pandemics and Apocalyptics. O que é concretamente?

Este projeto, sediado no Centro de História da Universidade de Lisboa, é o resultado de um ataque de frustração. Ou seja, o que é que um cientista social que trabalha com religião e com teorias de fim de mundo, a dita "apocalíptica", e que está neste momento a trabalhar sobre expectativas apocalípticas e violência no século XXI (terrorismo), poderia fazer num momento de pandemia como aquele que estamos a viver? Para mim foi muito claro: teria de informar as pessoas para pararmos as Fake News; depois, desmistificar e desconstruir preconceitos e ideias, especialmente no que diz respeito à religião.