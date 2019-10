Fugas de informação para os jornais que "possibilitaram aos suspeitos ter acesso às linhas de trabalho da investigação, bem como às diligências que iam sendo realizadas", causaram "o descrédito na investigação" e "minaram todas as diligências de forma irremediável, conduzindo a uma constante alteração de procedimentos e estratégias de investigação".

São estas as principais conclusões da Polícia Judiciária (PJ) num relatório que desenvolveu no âmbito do processo de Tancos, que o DN consultou no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).