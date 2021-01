No dia 20 de janeiro de 2017, com a mão esquerda na Bíblia que pertenceu a Ronald Reagan, e perante um dos juízes mais conservadores do Supremo, Clarence Thomas, Mike Pence jurou apoiar e defender a Constituição dos Estados Unidos "contra todos os inimigos, internos ou estrangeiros". Há uma semana, as circunstâncias levaram-no a citar o juramento que fez na tomada de posse.

Perante a campanha de pressão do presidente Donald Trump para que este, de alguma forma, fizesse tábua rasa das leis, e tornasse o derrotado das eleições de 3 de novembro em vencedor na sessão de certificação dos votos do Colégio Eleitoral, Pence recordou o momento em que declarou "com a ajuda de Deus". Disse o vice-presidente em comunicado: "Quero assegurar ao povo norte-americano que vou manter o juramento que lhes prestei e o juramento que prestei a Deus todo-poderoso." Além disso instou os seus colegas a porem "a política e os interesses pessoais de lado", e a fazerem a sua parte para "cumprirem fielmente os deveres nos termos da Constituição". E para que não restassem dúvidas, terminou afirmando que os votos do Colégio Eleitoral seriam contados "de uma forma consentânea com a Constituição, com as leis e com a história".