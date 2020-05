Das visitas virtuais aos doentes ao apoio aos profissionais. Covid-19 está a mudar os hospitais

Luisinha tem 54 anos e uma doença que a tornou muito dependente da família. Foi esta que a levou à urgência do Hospital São José dias depois de a pandemia atingir Portugal e do país entrar em quarentena. Luisinha teve de ficar internada e sem a família. As visitas estavam limitadas a uma pessoa por doente e apenas nos serviços de pediatria e nos de obstetrícia. E dia após dia Luisinha deixou de ter reação, permanecendo de olhos bem fechados e sem interagir com os profissionais de saúde.

Susana Ramos é enfermeira há 31 anos e está na coordenação da Linha de Apoio Técnico à Covid-19. © Leonardo Negrão Global Imagens