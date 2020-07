Elia suleiman não gosta de ser chamado de "cineasta palestiniano", mas este nazareno é por estes dias o nome maior de um cinema da Palestina. Suleiman não quer ser reduzido apenas a isso, e tem razão. O seu cinema é do mundo. Em Portugal, a sua obra tem encontrado um público considerável, em particular através dos anteriores Intervenção Divina (2002) e O Tempo Que Resta (2009). Pensador e provocador, Suleiman é também um amigo do LEFFEST, tendo marcado presença nesse festival lisboeta por diversas vezes. Uma figura de culto que é uma espécie de palhaço triste a fazer lembrar Otar Iosseliani e Buster Keaton.