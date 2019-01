O parecer que o ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), Pina Monteiro, na altura ainda CEMGFA, apresentou na primeira reunião da Unidade de Coordenação Antiterrorista (UCAT), a 30 de junho de 2017, dois dias depois do assalto, ia no sentido de que o material furtado em Tancos, constituía um risco à segurança interna e podia ser utilizado em atentados terroristas. As características do material foram classificadas como letais.

Esta reunião, que durou cerca de uma hora, e as decisões aqui tomadas vão ser escrutinadas na comissão de inquérito a Tancos, que começa hoje, com o objetivo de avaliar o papel do Sistema de Segurança Interna, sob tutela direta do primeiro-ministro, no processo. Em audição parlamentar anterior, a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), Helena Fazenda revelou que tinha sabido do assalto pela comunicação social, tal como o então secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Júlio Pereira.