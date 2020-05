As críticas à forma como a China lidou com a pandemia do coronavírus têm vindo a aumentar em todo o mundo, à boleia do presidente norte-americano, Donald Trump. Mas Pequim não está calada, deixando o contra-ataque nas mãos da sua nova diplomacia do Wolf Warrior (ou Lobo Guerreiro).

"Quem ofender a nação chinesa será punido, não importa o quão longe está" é uma das mais emblemáticas frases do filme Wolf Warrior II, a sequela de 2017 do patriótico filme de 2015. O filme mais visto de sempre na China conta a história de um soldado chinês (interpretado por Wu Jing, que é também o realizador), numa zona de guerra em África, que salva centenas de pessoas de uma chacina conduzida por mercenários ocidentais - o vilão Big Daddy é um norte-americano, interpretado por Frank Grillo.