Carolina Marques é deputada do PSD desde 2024.
Carolina Marques é deputada do PSD desde 2024.D.R.
Edição Diária

Lista única e acusação de embuste na repetição da eleição do PSD-Espinho

Reeleito por apenas dois votos em fevereiro, Ricardo Bastos Sousa não se candidata a abre caminho à deputada Carolina Marques, conotada com a família Montenegro.
Leonardo Ralha
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Luís Montenegro
Espinho
Partido Social Democrata