Lista única e acusação de embuste na repetição da eleição do PSD-Espinho

A eleição para os órgãos concelhios do PSD-Espinho vai ser repetida neste sábado, 31 de outubro, sendo certo que a deputada Carolina Marques será a nova presidente, pois a lista que encabeça é a única que vai a votos. De fora fica Ricardo Bastos Sousa, que a derrotou, por apenas dois votos de diferença, a 28 de fevereiro, num ato eleitoral posteriormente impugnado devido à discrepância entre número de eleitores e de votos, embora isso só se tenha verificado na votação para os órgãos da distrital de Aveiro, que decorreu em simultâneo.Crítico assumido de Luís Montenegro, que foi um dos 269 militantes sociais-democratas de Espinho a votarem em fevereiro, tendo a mulher do primeiro-ministro, Carla Montenegro, feito demonstrações públicas e notórias de apoio à candidatura de Carolina Marques - que obteve 131 votos, contra 133 do rival, havendo três em branco e dois nulos -, Ricardo Bastos Sousa justificou a decisão de não apresentar listas para os órgãos concelhios (comissão política e mesa da assembleia) por não querer “caucionar um embuste”.“Não se pode entrar numa competição em que se joga contra o adversário e o árbitro. Alinhar nesse logro era dar credibilidade a um ato eleitoral inquinado à partida”, escreveu o até agora líder do PSD-Espinho nas redes sociais, alegando que a marcação para 31 de outubro “beneficiou aqueles que controlam o calendário eleitoral”. Em causa, na sua opinião, está a exclusão de militantes que não tiveram tempo para pagar quotas em atraso e a entrada de muitos que, “à data das eleições impugnadas, não tinham sequer antiguidade suficiente para votar”.Recusando que as eleições estejam “inquinadas”, como defende aquele que será o seu antecessor, Carolina Marques garantiu ao DN que está “de consciência tranquila” quanto ao pedido de impugnação. “Quando existem dúvidas, há mecanismos que podem ser ativados”, defende a deputada, que tem 28 anos e foi presidente da JSD de Espinho. Entre as prioridades do mandato que será confirmado no sábado estão a formação de quadros, o reforço da ligação à juventude, o aumento da participação dos militantes e o compromisso autárquico. E não apenas com o presidente da Câmara de Espinho, Jorge Ratola, cuja escolha como candidato à Câmara Municipal - que viria a conquistar ao PS -, por indicação da Direção Nacional do PSD, foi vista por Ricardo Bastos Sousa, indicado pela estrutura local, como “um ajuste de contas de Luís Montenegro”.Quanto ao facto de alguns militantes sociais-democratas a verem como a candidata da família do primeiro-ministro e líder do PSD, Carolina Marques comenta que “se sou conotada assim, ou não, não quer dizer que não tenha o meu caminho”. A votação decorre neste sábado, entre as 14h00 e as 19h00, nas instalações da Junta de Freguesia de Espinho..Cinco atos de uma eleição repetida.28 de fevereiro de 2026Militantes do PSD de Espinho reelegem Ricardo Bastos Sousa, líder concelhio impedido de ser candidato autárquico em 2025.1 de maio de 2026Conselho de Jurisdição Distrital de Aveiro decide repetição das eleições em Espinho, devido à diferença entre número de votos e eleitores, apesar de isso não ocorrer nos órgãos concelhios, 29 de junho de 2026Conselho de Jurisdição Nacional confirma a repetição, algo que “infelizmente não surpreende” o mais votado em fevereiro.31 de julho de 2026Tribunal Constitucional julga improcedente o recurso de Ricardo Bastos Sousa. 26 de outubro de 2026Líder do PSD-Espinho confirma que não será candidato. .Líder do PSD-Espinho desavindo com Montenegro junta-se à lista dos “não alinhados” para o Conselho Nacional.PSD decide repetir eleições na concelhia de Espinho que deram vitória a candidato afastado por Luís Montenegro.Ricardo Bastos Sousa: "Toda a lista da minha adversária tinha pessoas afetas a Luís Montenegro"