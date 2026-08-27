Leia aqui o DV desta sexta-feira, 28 de agosto

A pressão sobre o Governo para poder manter os juros da dívida baixos é o principal destaque do DV desta semana:Nova dívida a baixo custo depende de cortes na despesaJá na foto principal, entrevista a Joana Silva Lopes, enóloga da Lobo de Vasconcellos Wines:“Continuar a produzir uvas sem foco no destino, não é sustentável para o produtor”E ainda se destaca: B-Parts acelera 20% e quer “ultrapassar os 80 milhões de euros” até ao fim do anoQuem o diz é Manuel Araújo Monteiro, co-CEO deste marketplace automóvel de peças usadas detido pela Stellantis Descarregue todo o suplemento no link abaixo:.Veja a "primeira" em detalhe: